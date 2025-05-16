Nisanda yaklaşık 192 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18,0, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azaldı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 59,2, kamyonette yüzde 24,5, otomobilde yüzde 24,2, otobüste yüzde 17,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, kamyonda yüzde 6,8 artarken motosiklette yüzde 21,8 ve traktörde yüzde 17,6 azaldı.

Trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,8'ini otomobil, yüzde 20,3'ünü motosiklet, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,3'ünü otomobil, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 10,5'ini motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 10,3'ü Renault, yüzde 8,1'i Fiat, yüzde 7,7'si Toyota, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 6,8'i Peugeot, yüzde 5,7'si Hyundai, yüzde 5,3'ü BYD, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 3,9'u Skoda, yüzde 3,8'i BMW, yüzde 3,6'sı Chery, yüzde 3,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 2,9'u Ford, yüzde 2,4'ü Audi, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,4'ü Kia, yüzde 2,2'si Dacia, yüzde 1,5'i Mini, yüzde 1,3'ü Volvo ve yüzde 10,9'u diğer markalardan oluştu.