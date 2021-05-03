Ticaret Bakanı Mehmet Muş, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatın nisanda yüzde 22,3 arttığı ve pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutunduğunu söyleyen Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı 3,1 milyar dolara geriledi

Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7’ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu.

Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız."