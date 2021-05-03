Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 474 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 471,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 474,00 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.183 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 1.778 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin belirlediğine işaret ederek, enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 473 lira 50 kuruşken satışı ise 473 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 773 lira satış fiyatı 778 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 3 Mayıs güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.778,31 dolar

Satış: 1.778,50 dolar

Gram

Alış: 473,50 lira

Satış: 473,80 lira

Çeyrek

Alış: 773,57 lira

Satış: 778,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.151,00 lira

Satış: 3.183,00 lira