Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişe paralel değer kazanan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,2883'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,2970'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 9,9910'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 11,4910'dan satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,7 artışla 91,3 seviyesine çıkmasının ardından bugün yüzde 0,1 düşüşle 91,2 seviyelerinde dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,2037 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki değişimin küresel bazda para birimlerinin yönünde etkili olduğunu belirterek, yukarı yönlü hareketlerin özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısını beraberinde getirdiğini aktardı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,66'yı görmesinin ardından yüzde 1,63 seviyesinde dengelendi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı konuşmasının da varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

3 Mayıs güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: