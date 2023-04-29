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Ekonomi
TRT Haber 29.04.2023 10:55

Nisan enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını 3 Mayıs Çarşamba günü açıklayacak.

Nisan enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 2,29 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51 olarak kaydedilmişti.

3 Mayıs Çarşamba günü, yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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