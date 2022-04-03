Nisan ayında ekonomide gündem oldukça hareketli. Yeni haftadan itibaren ekonomiye dair pek çok önemli veri peş peşe açıklanacak.

Yarın gözler enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Tüketici fiyat endeksi şubatta yüzde 4,81 artmış, yıllık bazda yüzde 54,44 olmuştu.

Gözler ihracat rakamlarında

Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak.

Türkiye'nin şubattaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşmişti.

TÜİK, şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını 11 Nisan'da, sanayi üretim endeksini 12 Nisan'da açıklayacak.

Bütçenin geçen aya ilişkin verileri de 15 Nisan'da belli olacak.

Yılın dördüncü faiz kararı açıklanacak

Para Politikası Kurulu'nun bu yıla ilişkin 4'üncü faiz kararı 14 Nisan'daki toplantısında netlik kazanacak.

Merkez Bankası, yılın 2'nci enflasyon raporunu ise 28 Nisan'da kamuoyuna duyuracak.

Emeklilere bayram ikramiyesi

Milyonlarca emekli, Ramazan bayramı ikramiyesi için gelecek haberi bekliyor. Emeklilere geçen yıl 2 bayramda toplam 2 bin 200 lira ödeme yapıldı.

Bu yılki ikramiye tutarı ve ödeme takvimi ilerleyen günlerde belli olacak.