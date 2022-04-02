Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.
Etiketler: Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı Altın Twitter
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