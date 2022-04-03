Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.