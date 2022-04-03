Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TPAO'ya Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Adıyaman'da 7 bin hektar saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan 7 bin 60 hektarlık saha için 20 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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