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Ekonomi
TRT Haber 03.05.2025 06:14

Nisan ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak

Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,46 olurken yıllık bazda yüzde 38,1'e gerilemişti.

Nisan ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından pazartesi günü, yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.

Öte yandan, tüketici fiyat endeksi ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27 ve martta yüzde 2,46 artış göstermişti.

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