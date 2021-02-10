Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,36 artışla 31.489,46 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 3.931,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 artarak 14.109,12 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'de bugün açıklanan makroekonomik veriler ve bazı şirketlerin 4'üncü çeyrek bilançolarının ardından endeksler pozitif bir seyir izledi.
Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta beklentilerle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,3 arttı. Enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış göstererek piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı. Çekirdek enflasyon ocakta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 1,4 arttı.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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