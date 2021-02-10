Edirne’de hazine arazileri daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre için vatandaşların kullanımına sunuldu.

Bölgede genellikle ayçiçeği, buğday ve mısır, ceviz gibi tarım ürünleri yetiştiren çiftçiler bu sayede gelir elde ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, hazine taşınmazlarının düşük bedelle kiraya verildiğini söyledi:

" Ağaçlandırma yöntemiyle hazine arazilerimizin kiraya verilmesi çok önemli bir konudur. Hazine arazilerimizi yeşil, yaşanabilir bir çevre için vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz."

Öztürk, kiraya verilen arazilerde 10 yıl süre ile ağaçlandırma yapılabildiğini dile getirdi.

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü de yıllarca boş duran arazileri devletin desteğiyle ceviz üretimi için kullanmasının köylüye iyi bir destek olduğunu vurguladı:

"Gelecek günlerde daha iyi verim alacağız. Ağaç başı 20 kilogram ceviz alıyoruz. Her hanede 50-60 ağaç fidanı var. Köylümüze güzel bir gelir oldu."

