Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından gerçekleştirilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı Sanal Fuarı'nda konuştu.

Pekcan, Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin koordinatörlüğünü KAGİDER'in yürüttüğünü, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (BUİKAD) paydaşları olduğunu söyledi.

Söz konusu derneklerin pandemi koşullarına rağmen projeyi başarılı bir şekilde yürütmeye devam ettiğini dile getiren Pekcan, 2019 yılında başlayan ve kadın girişimciler arasındaki etkileşimi artırmayı amaçlayan bu proje kapsamında önemli bir altyapı kurulduğunu bildirdi.

Pekcan, girişimciliğin özellikle de kadın girişimciliğinin gelişmesini sağlayacak sağlıklı ekosistemleri oluşturmanın, devlet, özel sektör ve STK'lar olarak herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, projenin, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu tür ekosistemlerin oluşumuna önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"1300'ün üzerinde kadın girişimciyi bu ağlarda bir araya getirdik"

Kadın girişimcilerini desteklemek ve ihracata yönlendirmenin bakanlık olarak öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Kadın İletişim Ağı Projesinin Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanında yürüttüğü çalışmalar ile örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum. Girişimciler arasında network oluşturma konusu, uluslararası uygulamalarda üzerinde hassasiyetle durulan bir konu. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Online ve Fiziki Kadın Girişimci Network Projemiz ile iller bazında çok sayıda kadın girişimcimize ulaşmak için çalışmalarımızı başlattık ve çalışmaya da devam ediyoruz.

Projemiz çerçevesinde ocak sonu itibarıyla 44 ilimizde kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapabilmek için ihtiyaç duydukları networkü oluşturduk, 1300'ün üzerinde kadın girişimciyi bu ağlarda bir araya getirdik."

"15 eğitime 4 binin üzerinde girişimci katıldı"

Pekcan, ayrıca 2019 sonunda UPS firması iş birliğinde hayata geçirdikleri ve pandemi ile online platforma taşıdıkları Export Akademi Programı kapsamındaki çalışmalarının da devam ettiğine dikkati çekti.

Bu programlarla da Türkiye'ye ihracat yapmaya istekli, potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve mentorluk desteği verdiklerini söyleyen Pekcan, "Bugüne kadar, Export Akademi Programı çerçevesinde gerçekleştirilen 15 eğitime 4 binin üzerinde girişimci katılmıştır. Sözünü ettiğimiz bu iki projemiz, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) SheTrades Outlook platformu tarafından iyi uygulama örnekleri arasına alındı. " dedi.

"Daha fazla kadın girişimcimiz ihracat ailemize katılacak"

Bakan Pekcan, ocak ayında projelerinin etkinliğini ölçmeye yönelik bir anket çalışması yaptıklarına işaret ederek, anket sonuçlarını şöyle açıkladı:

"Girişimcilerimizin çalışmalardan memnun olduklarını ve etkinliklerin ihracat süreçlerine olumlu katkısı olduğunu düşündüklerini gördük. Bu etkinliklerden önce, ihracat gerçekleştirmeyen girişimcilerimizin yüzde 18'i, etkinliklerimize katılımın ardından ihracat gerçekleştirmeye başladıklarını ifade etmişlerdir.

Bu oranın zamanla çok daha artacağını öngörüyoruz. Halihazırda ihracat gerçekleştirmekte olan girişimcilerimizin yüzde 44'ü ise Bakanlığımız etkinliklerine katıldıktan sonra gerçekleştirdikleri ihracat tutarında artış olduğunu belirttiler. Henüz ihracat gerçekleştirmeyen girişimcilerin yüzde 92'si katıldıkları etkinliklerden sonra ihracat yapmayı planlarına dahil etmiş olduklarını ifade etmişlerdir.

Bu projelerimizi bir yıldır uyguladığımız göz önünde bulundurduğumuzda ortaya çıkmaya başlayan sonuçlar memnuniyet vericidir. Eminim, bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kadın girişimcimize ulaşacağız, girişimcilerimiz yetkinliklerini çok daha ileri noktalara taşıyacak, aynı zamanda çok daha fazla kadın girişimcimiz ihracat ailemize katılarak, sürdürülebilir biçimde ihracatçı olacaklardır.

Doğru projeleri uyguladıktan sonra, sonuç almak zor değildir. Zira ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da halen büyük bir potansiyel söz vardır."

"Melek Yatırımcı Platformu'nu girişimcilerin hizmetine sunmak için çalışmalarımız sürüyor"

Pekcan, KAGİDER'in koordinatörlüğünde yürütülen "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" projesi ile Bakanlığın “Kadın Girişimci Network” projesinin birbirinin tamamlayıcı projeler olduğunu ifade ederek, "Ticaret Bakanlığı Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı ile KAGİDER başta olmak üzere ilgili tüm STK'larımız arasında her daim, önemli bir eş güdüm ve istişare kültürü söz konusu." dedi.

Dolayısıyla bu tür projeler vesilesiyle Bakanlık ve STK'lar arasında önemli bir tecrübe paylaşımı yaşandığının altını çizen Pekcan, şöyle konuştu:

"Hedeflenen sonuçlara hep birlikte ulaşacağımıza dair inancımız tam. Bugün bu etkinlik vesilesiyle karşılaştığımız güzel tablo da bunu teyit etmekte, inancımızı pekiştirmektedir. Bakanlığımız, girişimcilerimiz arasında network oluşturma çalışmalarını, önümüzdeki dönemde, Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu projesi ile daha da ileri bir noktaya taşıyacaktır. Bu projemiz çok daha kapsamlı bir dijital altyapıdan beslenecektir. Benzer şekilde, dijital dönüşümün sağladığı geniş imkanlardan yararlanılarak oluşturulan Melek Yatırımcı Platformu'nu da girişimcilerin hizmetine sunmak için çalışmalarımız sürüyor."

KOOP-DES Programı'nda kooperatiflere 14,6 milyon lira hibe desteği verildi

Pekcan, doğrudan kadın girişimciliğine odaklanan söz konusu projeler haricinde de Bakanlıkça yakın dönemde hayata geçirilen pek çok farklı projede kadın girişimcilere önemli fayda sunulduğunu ifade ederek, Sanal Ticaret Akademisi'ne 5 Mart’tan bu yana 32 binin üzerinde kişinin kayıt yaptırdığını bu kullanıcıların 7 bin 782'sini yüzde 24'ünü kadın kullanıcıların oluşturduğunu vurguladı.

Kadın girişimciliği başta olmak üzere girişimciliğin gelişmesi adına önemli avantajlar sunabilen bir diğer faktörün e-ticaret olduğunu vurgulayan Pekcan, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'na, mart ayından bu yana 850 bin kişinin erişim sağladığını, söz konusu kullanıcıların yüzde 43'ünü kadınların oluşturduğunu söyledi.

Pekcan, "E-Ticaret Akademisi"nde yer alan eğitimlerden faydalanan 40 bin üzerindeki kullanıcının yüzde 46'sının da kadın olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

​​​​​​​"Kadın girişimciliğini, özellikle de yerelde ve kırsaldaki kadın girişimciliğini destekleyen bir diğer kritik mekanizma kooperatifçiliktir. Kadınlarımızın bir araya gelerek güçlerini birleştirmelerini ve kurdukları kooperatiflerle ticarette aktif rol oynamalarını çok önemsiyoruz. Bu çerçevede, Bakanlığımızın Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programımızı kadın kooperatiflerine odaklamış durumdayız. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe desteği sağlıyoruz. Program kapsamında 2020 yılında 139 kadın kooperatifin 149 projesine 14,6 milyon lira hibe desteği verdik. Destek sürecimiz 2021 yılında da devam edecek olup 28 Şubat tarihine kadar başvuru almayı sürdüreceğiz. "

"Kadın girişimciliğini çok önemsiyoruz"

İhracatı tabana yayma hedefinin gerçekleştirilmesi noktasında, kadın girişimciliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Pekcan, "Bu çerçevede, hem ülkemizin refah seviyesinin hem de ihracatımızın artırılması yönünde kadın girişimciliğini çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanındaki politika ve projelerinin çeşitlenerek devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bu proje ve çalışmalarımızda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel sektörümüzle ve STK'larımızla yakın iş birliği ve eşgüdüm sağlıyor olacağız." dedi.