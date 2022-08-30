Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası güne yükselişle başladı
[Fotograf: Reuters]
New York borsası yükselişle açıldı.
New York borsası açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 artarak 32.163,84 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 4.041,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 artarak 12.093,06 puana çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarını vurgulamalarının ardından sert kayıplar yaşayan endeksler, yeni günün açılışında toparlanma gösterdi.
Powell, geçen hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "şahin" mesajlar vermiş, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını, enflasyonla mücadelenin acı verici olacağını söylemişti.
Etiketler: ABD Ekonomisi Borsa
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