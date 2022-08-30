Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 Boru hattının 3 gün sürecek planlı bakıma girdiğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov açıklamanın ardından konuştu,,

Boru hattının zamanında faaliyete dönmemesi endişelerine cevap verdi.

Ruslara yönelik yaptırımların yol açtığı teknik problemler dışında doğal gaz tedariğinin önünde herhangi bir engel olmadığını ifade etti.

Kuzey Akım 1 Boru Hattı'nın yüzde 20 kapasiteyle çalışması sebebiyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları tırmanışta.

İngiltere'de enerji fiyatları artıyor

İngiltere’de araştırma şirketi Savanta ComRes tarafından yürütülen bir ankete göre ülkede bu kış her dört kişiden biri ısıtıcılarını açmayı planlamıyor.

İki bin kişinin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 23'ü ısıtmayı hiç açmayacağını söylerken 18 yaşından küçük çocuğu olanlar arasında bu oran 27'ye yükseldi.

İngiltere'de enerji fiyatları ekim ayından itibaren yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline yükseltilecek.

Muhalefet ve yardım kuruluşları, artış yüzünden kış ayının dar gelirliler için zor geçebileceğini duyurdu.