Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2020'de 1 milyon 801 bin ton ürün ihraç edilen turunçgilde, 2021'de bu rakam 1 milyon 963 bin tona ulaştı.

Narenciyede, 2021 yılı ihracatında miktar bazlı artışın yanı sıra dolar bazlı yükseliş de sağlandı.

2020'de 932 milyon 803 bin dolar olan narenciye dış satımı, 2021'de 934 milyon 891 bin dolara ulaştı.

En çok ihraç edilen ürün mandalina oldu

Turunçgilde en çok dış satımı yapılan ürün mandalina oldu. Bunu sırasıyla limon, portakal ve greyfurt takip etti.

Ülke ekonomisine 2020'de 437 milyon 539 bin dolarlık döviz katkısı sunan mandalina ihracatı, 2021'de yüzde 4 artışla 453 milyon 607 bin dolara yükseldi.

Limonun 2021 ihracatı ise önceki seneye göre yüzde 7 artışla 293 milyon 301 bin dolar olarak kaydedildi.

İhracatı azalan ürünler ise portakal ve greyfurt oldu. Geçen yıl portakal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 18, greyfurt ise yüzde 11 azalış gösterdi.