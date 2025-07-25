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Ekonomi
TRT Haber 25.07.2025 09:56

Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 37. ve 38. coğrafi işaretli ürünlerimiz oldu" dedi.

Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından uluslararası coğrafi işaret tescilleri ile ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Kacır, Avrupa Birliği’nde tescillenen 37'nci coğrafi ürünün 'Muş zeytağı', 38'inci coğrafi işaretli ürünün ise 'Kırkağaç kavunu' olduğunu açıkladı.

 

Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Coğrafi işaretli ürünlerimizi küresel ölçekte markalaştırmaya devam edeceğiz"

"Mut Zeytinyağı ve Kırkağaç Kavunu, Avrupa Birliği’nde tescillenen 37. ve 38. coğrafi işaretli ürünlerimiz oldu.  Anadolu’nun bereketi, eşsiz lezzetlerimiz artık Avrupa’da resmen tescilli. Bu başarı; üreticimizin emeği, toprağımızın kıymeti ve medeniyetimizin mirasıdır. Coğrafi işaretli ürünlerimizi küresel ölçekte markalaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

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AB Coğrafi İşaretler Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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