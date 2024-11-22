MÜSİAD EXPO 2024: Hedef 1 milyar dolarlık iş hacmi

Bu yılki etkinlikte, 88 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar buluşarak yeni iş birlikleri kuracak.

MÜSİAD EXPO 2024, 24 sektörden 300’ü aşkın katılımcı firmayı bir araya getirerek B2B görüşmelerle ticaret hacmini 1 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

Etkinlik, Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu güçlendirme vizyonunu taşıyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, fuarın önemine dair şu ifadelerde bulundu:

“MÜSİAD EXPO, Türkiye'nin küresel ticaret potansiyelini artıran önemli bir platform. Bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlikte, dünyanın dört bir yanından iş insanlarını ağırlayarak ticaret köprüleri kuracağız. İran, Almanya, Hindistan, Malezya, Çin, KKTC ve Venezuela gibi ülkelerden katılımcılar, fuarımıza güçlü bir uluslararası kimlik kazandırıyor. 500’ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanımızla, yerli ve yabancı iş insanlarını güçlü iş birlikleriyle buluşturmayı amaçlıyoruz.

Bu yılki hedefimiz, ihracat bağlantılarını güçlendiren B2B görüşmelerle 1 milyar dolarlık ticaret hacmini yakalamak. Fuarımızda ayrıca tekstilden savunma sanayiine, gıdadan inşaat sektörüne kadar pek çok farklı sektörden iş bağlantıları kurulacak. MÜSİAD EXPO yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda güvenin ve dayanışmanın merkezi olmaya devam edecek. Ülkemizin üretim gücünü uluslararası arenada en güçlü şekilde sergilemek için buradayız.

Bu yıl Cezayir’den 300 kişilik bir heyet bizlerle olacak. Aynı zamanda Irak’tan ve İngiltere’den de kalabalık bir heyet ikili iş görüşmeleri yapmak üzere MÜSİAD EXPO 2024’te olacak. Malezya’dan büyük bir yatırımcı grubu da B2B görüşmeleri programımızda yer almak için fuarımızda olacaklar. Özellikle üzerinde çalışılarak oluşturulmuş Alım Heyetleri ile iş insanlarımızı görüştürmeyi amaçlıyoruz.

Ticaret Bakanlığımız da fuarımıza alım heyetleri desteği sağlıyor. MÜSİAD EXPO her katılımcıya bir anahtar sunar, bu anahtarı doğru kapıda açmak kişinin maharetine kalan bir konu. Biz EXPO ile ihracata açılan bir anahtar sunmuş oluyoruz.”

IBF: Göçün insani ve iktisadi boyutları ele alınıyor

Fuar kapsamında, 28. Uluslararası İş Forumu (IBF), 25 Kasım tarihinde “İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç” temasıyla düzenlenecek. Göçün ekonomik ve sosyal etkilerinin tartışılacağı forum, 32 ülkeden STK temsilcilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenleri buluşturacak. IBF’nin hedefi, göçün yalnızca bir kriz değil, aynı zamanda bir fırsat olarak değerlendirilebileceği çözüm önerilerini geliştirmek.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, IBF ile ilgili şunları kaydetti:

“Göç, sadece bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir köprü. IBF’de göçün ekonomik katkıları, toplumsal uyum ve doğru yönetim stratejilerini ele alacağız. Ayrıca MÜSİAD olarak hazırladığımız kapsamlı Göç Raporu’nu kamuoyuyla paylaşacağız. Bu etkinlikle, küresel ölçekte çözüm üreten bir platform oluşturmayı hedefliyoruz.”

"Projeler ortaya koyulmalı ve göçmenlerin toplum entegrasyonu sağlanmalıdır"

IBF Başkanı Erol Yarar ise yaptığı açıklamada göçün insanlık tarihinin en eski olgusu olduğuna işaret etti. İslam Dünyası’nın bir göç üzerine bir takvim başlangıcı esas tuttuğunu da dile getiren Yarar, şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlık tarihi bir göç ile Hz. Adem’in yeryüzüne gelmesiyle başlar. İslam Dünyası’nın da kabul ettiği vakit başlangıcı bir göçtür. Peygamber efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti bir takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. İşte göç bu kadar önemli ve derin bir meseledir. Bizler de bu yıl IBF Kongremizde göçün insani ve iktisadi alanlarını uluslararası bir perspektifte ele alacağız. Burada tartışacağımız konu göçün iyi mi olduğu kötü mü olduğu sorusu değildir. Asıl mesele göçün nasıl yönetildiği, neye yönlendirildiği ve uluslararası alanda ne çalışmalar yapıldığıdır.

Bizler hem IBF, hem MÜSİAD hem de UTESAV olarak diyoruz ki bütüncül bir göç politikası oluşturulmalıdır. Projeler ortaya koyulmalı ve göçmenlerin toplum entegrasyonu sağlanmalıdır. Göç’ün aslen bir arayışın hikâyesi olduğu da asla unutulmamalıdır. Bu sene MÜSİAD EXPO 2024 programımızdan hemen önce 25 Kasım’da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu konuları konuşacağız. Uluslararası alandan çok önemli konuşmacılar bizlerle olacak. İslam Dünyası’nın mühim meselelerine kafa yoracağız. Hukuki, insani ve iktisadi politikaları inşallah ortaya koyacağız.”

MÜSİAD EXPO 2024’ün her günü iş dünyası için özel buluşmalar ve panellerle dolu olacak. 26 Kasım’da kapılarını açan etkinlikte G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve kapanış programları gerçekleşecek. Aynı zamanda yurt dışından gelen alım heyetleriyle B2B görüşmelere ev sahipliği yapacak. Fuarın son gününde yatırım yapılabilecek ülkelerin genel özelliklerinin tanıtıldığı ülke sunumları, özel programlar ve MoU anlaşmaları imza törenleri gerçekleşecek.

