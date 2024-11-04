MÜSİAD EXPO 2024 26 Kasım’da kapılarını açıyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir, MÜSİAD Fuar ve Forum Komisyonları Başkanı Erkan Gül ve MÜSİAD Genel Sekreteri Mehmet Akif Altan’ın yer aldığı basın tanıtım toplantısında MÜSİAD EXPO 2024 hedefleri, teması ve stratejileri değerlendirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO’nun her döneminde kendi rekorunu kırdığını ve gelişmeye devam ettiğini dile getirdi.

2022 yılında düzenlenen fuardaki katılım oranının üstünde bir oran beklediklerini dile getiren Asmalı, “Dünyadaki teknolojik yenilikleri ve trendleri çok yakından takip eden, global pazarlardaki değişimlerin adeta habercisi konumunda olan ve küresel ölçekte çok büyük bir ilgiye mazhar olan fuarımız bu sene 'Küresel Ticaret Burada' mottosuyla yola çıkıyor” diye konuştu.

Hedef 1 milyar dolarlık ticari iş birliği

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı konuşmasında 24 farklı sektörden 300’den fazla firmanın ve katılımcının ağırlanacağı fuarda; çok çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmeleri düzenleneceğini dile getirdi.

İran, Gürcistan, Azerbaycan, Venezuela, Almanya, Hollanda, Avustralya, Malezya, Arnavutluk, Hindistan, Belarus, Çin, KKTC, ABD ve Özbekistan’ın millî katılım sağlayan ülkeler olacağını dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sene 18 bin metrekarelik fuar alanının tümünü kullanacağız. 88 ülkeden gelecek olan 500’ün üzerindeki yabancı alım heyetleri ile fuardaki misafirler B2B görüşmeler gerçekleştirecekler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından da önemli misafirler fuara katılım sağlayacaklar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere fuarımıza birçok bakanımızın katılımına sahne olacak inşallah.

Bunun yanı sıra, yurt dışından diplomatlar, büyükelçiler, başkonsolos ve bakanların da fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Burada bizim için önemli hususlardan biri B2B etkinlikler ile kurulacak olan iş birliği ve ticari hacim. İnşallah bu sene gelecek olana alım heyetleri ve B2B görüşmelerinin sonucunda 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşmasını bekliyoruz.”

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarın detayları ve rakamlarından bahsetti. Ersözlü yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Fuar 2024 yılı itibari ile uluslararası ibaresi almaya hak kazandı. Böylelikle artık Uluslararası MÜSİAD EXPO Fuarı olarak fuarı adlandırıyoruz. Şu an 188 firma 268 markası ile fuara katılıyor. Bu sayının 300’lerin üstüne çıkmasını bekliyoruz. Aynı zamanda 14 yurt dışı firma ve 11 temsilcilik ile 10 ülkeden 25 uluslararası katılımımız mevcut. Hâlihazırda 87 ülkeden 3 binin üzerinde uluslararası ziyaretçi kaydımız mevcut. Bu rakamın da 2022 yılındaki gibi 8 binin üzerine çıkacağını bekliyoruz.”

Uluslararası MÜSİAD EXPO 2024 Karma Ticaret Fuarı’nda, T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleri bulunuyor.

MÜSİAD EXPO 2024 beraberinde düzenlenecek birden fazla toplantı, etkinlik ve B2B görüşmelerin yanı sıra MÜSİAD INVEST Networking Toplantısı, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu ve MÜSİAD Uluslararası Anlaşmalar (MoU) programları ile ziyaretçilerini bekliyor.

IBF göç temasıyla MÜSİAD EXPO 2024’te

MÜSİAD çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ve Dünya’da faaliyet gösteren 32 ülkeden STK üyesi bulunan International Business Forum (IBF) geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi MÜSİAD EXPO’nun içerisinde yer alacak.

Bu yıl göç temasıyla düzenlenecek olan 28. IBF, İnsani ve İktisadi Boyutuyla Göç başlığıyla göçün şekilleri, niteliği ve doğru yönetimi üzerine konulara değinecek.