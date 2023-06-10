Mülkün satılması mevcut kira sözleşmesini ortadan kaldırmaz

Konut piyasasında fahiş fiyatları önlemek için pek çok adım hayata geçirildi. Kiracıları koruma adına resmi artış oranı yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Ancak istedikleri zammı yapamayan bazı ev sahipleri, kiracıları tahliye etmek için her türlü yöntemi deniyor.

Bazı ev sahipleri evlerini birinci derece akrabalarına devrediyor. Böylece kontrat yenileme yöntemine gidiliyor. Ancak uzmanlara göre bu bir tahliye sebebi değil.

Maliklerin kiraya veren olarak bir başkasına mülklerini satmaları mevcut kira sözleşmesini ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Hatta ve hatta malikin ölmesi durumunda mirasçıları kanun gereği sözleşmenin tarafı haline gelirler. Doç. Dr. Yıldırım Keser

Keser, yeni malikin de eski malikin de ancak kanında sayılan sınırlı sebeplerden birine dayanarak tahliye talebinde bulunabileceğini söyledi.

"Yeni malik kira sözleşmesi ile bağlıdır"

Peki böyle bir durumla karşılaşan kiracılar ne yapmalı?

Konuyla ilgili bilgi veren Keser, "Dikkat edecekleri husus yeni malikin sözleşmenin devamı için rıza göstermesi aranmaz. Bu nedenden dolayı 'yeni malikle anlaşamıyoruz tahliye etmeliyiz' düşüncesine kapılmamaları gerekir. Yeni malik kira sözleşmesi ile bağlıdır." dedi.