Az Bulutlu 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.06.2023 10:03

Mülkün satılması mevcut kira sözleşmesini ortadan kaldırmaz

Kiracılarından daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri, mülklerini akrabalarına ya da üçüncü şahıslara devredip kontrat yenilemeye çalışıyor. Fakat uzmanlara göre evin bir başkasına devredilmesi tahliye sebebi değil.

Mülkün satılması mevcut kira sözleşmesini ortadan kaldırmaz

Konut piyasasında fahiş fiyatları önlemek için pek çok adım hayata geçirildi. Kiracıları koruma adına resmi artış oranı yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Ancak istedikleri zammı yapamayan bazı ev sahipleri, kiracıları tahliye etmek için her türlü yöntemi deniyor.

Bazı ev sahipleri evlerini birinci derece akrabalarına devrediyor. Böylece kontrat yenileme yöntemine gidiliyor.  Ancak uzmanlara göre bu bir tahliye sebebi değil.

Maliklerin kiraya veren olarak bir başkasına mülklerini satmaları mevcut kira sözleşmesini ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Hatta ve hatta malikin ölmesi durumunda mirasçıları kanun gereği sözleşmenin tarafı haline gelirler.
Doç. Dr. Yıldırım Keser

Keser, yeni malikin de eski malikin de ancak kanında sayılan sınırlı sebeplerden birine dayanarak tahliye talebinde bulunabileceğini söyledi.

"Yeni malik kira sözleşmesi ile bağlıdır"

Peki böyle bir durumla karşılaşan kiracılar ne yapmalı?

Konuyla ilgili bilgi veren Keser, "Dikkat edecekleri husus yeni malikin sözleşmenin devamı için rıza göstermesi aranmaz. Bu nedenden dolayı 'yeni malikle anlaşamıyoruz tahliye etmeliyiz' düşüncesine kapılmamaları gerekir. Yeni malik kira sözleşmesi ile bağlıdır." dedi.

ETİKETLER
Konut
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek'ten TCMB Başkanlığına atanan Erkan'a kutlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Meteoroloji'den 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı
10:52
DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlusu İstanbul'da yakalandı
11:11
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu
10:35
Edirne'deki operasyonlarda 462 kilo uyuşturucu ele geçirildi
09:43
Türk dünyasının romanlardaki sesi: Cengiz Aytmatov
08:02
Yağma ve hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Kayan mahallede göç ve endişeli yaşam
Kayan mahallede göç ve endişeli yaşam
FOTO FOKUS
Tekirdağlılar kirazda hasat bereketini uluslararası festivalle kutluyor
Tekirdağlılar kirazda hasat bereketini uluslararası festivalle kutluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ