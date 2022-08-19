Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ve dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanan sektör raporunu yayınladı.

Buna göre, mücevher sektörünün temmuz ayında ihracatı 371 milyon dolara ulaştı. 2022 yılının ilk 7 ayında 3 milyar 68 milyon 756 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan ihracat artış oranı ise yüzde 4,5 oldu.

Temmuz ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken, 72 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Bu ülkeyi 47 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 42 milyon dolarlık ihracatla Hong Kong izledi. Dördüncü sırada 30 milyon dolarlık ihracatla Irak, beşinci sırada 24 milyon dolarlık ihracatla Kırgızistan yer aldı.

Yılın ilk 7 aylık döneminde ise en yüksek ihracat yüzde 21,9’luk artış ve 553,6 milyon dolarla ABD'ye yapılırken, onu yüzde 61,7’lik artış ve 545 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 41’lik artış ve 325 milyon dolarla Hong Kong takip etti. Dördüncü sırada 183 milyon dolarlık ihracatla Irak, beşinci sırada 151 milyon dolarlık ihracatla İsrail yer aldı.

TİM'in mücevher sektöründe ürün bazında yaşanan ihracat değişimlerini gösteren verilerine göre, temmuz ayında en çok ihracatı yapılan ürün grubu, 303 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" oldu.

"işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubunda 28,6 milyon dolar, "pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı" grubunda 13,5 milyar dolar, "gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" grubunda 8,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında ise "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihracatında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış yakalandı ve 2 milyar 459 milyon dolar oldu. İkinci sırada, 234 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubu yer aldı.

"Pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı" grubundaki ürünlerin ihracatı yüksek bir ivme yakalayarak, yüzde 80,7 artış ve 149 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada geldi. Dördüncü sırada ise yüzde 12,6’Iık artışla 85 milyon dolar ihracat ile "gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" yer aldı.