Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor
[Fotoğraf: Getty Images]
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 96 milyon 780 bin 711 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" sözlerini kullandı.
Destek ödemesinin 63 milyon 38 bin 4387 lirasını Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, 8 milyon 808 bin 572 lirasını Uzman Eller Proje Desteği, 2 milyon 616 bin 405 lirasını Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, 22 milyon 317 bin 296 lirasını Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği oluşturdu.
96 milyon 780 bin 711 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 19, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/CW1u2wVXL2
Etiketler: Tarım Üretimi Tarımsal Destek Vahit Kirişci
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