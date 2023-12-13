Mücbir sebep hali uzatılan yerlerde yapılandırma süresi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, bu il ve ilçelerdeki uygulanan mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasının ardından, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak üzere yapılacak başvuru ve taksit ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Buna göre, mücbir sebep hali 30 Nisan 2024'te sona erecek Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, yeniden yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için 31 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yapılandırılan tutarların birinci taksitinin (peşin ödeme dahil) 2 Eylül 2024'e (31 Ağustos'un resmi tatile rastlaması nedeniyle), ikinci taksitin 30 Eylül 2024'e kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekecek.