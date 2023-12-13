İngiliz ve Almanların yemekleri Türk ocaklarında pişiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yemek ısıtmada kullanılan makinelerden elektrikli ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan) ve fırınlar Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ürünlerden biri olan ankastre fırında ihracat bu yılın 10 ayında 340 milyon 626 bin doları buldu. Ocak-ekim döneminde 2 milyon 715 bin 641 fırın satışı yapıldı. Bu üründeki ithalat ise 15 milyon 181 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ülkeler bazında incelendiğinde ise Avrupa ülkelerine yapılan satış öne çıktı. Bu kapsamda söz konusu dönemde Birleşik Krallık'a 52 milyon 554 bin dolarlık fırın satışı gerçekleştirildi. Söz konusu ülkeye 400 bin 352 adet fırın gönderildi.

Tutar bazında bu ülkeyi 40 milyon 609 bin dolarla İtalya takip etti. İtalya'ya satılan fırın sayısı Birleşik Krallık'ı da geçerek 409 bin 978'i buldu. İtalya'yı ise 38 milyon 378 bin dolarlık fırın ihracatıyla Fransa izledi.

10 aylık dönemde Rusya'ya 32 milyon 425 bin dolar, Almanya'ya 29 milyon 109 bin dolarlık fırın satışı gerçekleştirildi.

İhraç edilen her 5 ocaktan 1'i Birleşik Krallık'a

En az bir fırını ve bir ısıtma levhası olan elektrikli ocakların 10 aylık ihracatı 255 milyon 878 bin dolara ulaştı. Bu dönemdeki ithalat 3 milyon 298 bin dolar seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ocaklarda da Avrupa ülkelerine yapılan ihracat dikkati çekti. Toplam ocak ihracatı ocak-ekim döneminde 1 milyon 379 bin 173 adedi buldu. En fazla ocak ihracatı 264 bin 613 adetle Birleşik Krallık'a yapıldı. Böylece yaklaşık her 5 ocak ihracatından biri bu ülkeye gerçekleştirilmiş oldu. Söz konusu ülkeye yapılan ihracatın tutarı 54 milyon 437 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık'ı 25 milyon 885 bin dolarla Almanya takip etti. Almanya'ya 10 ayda 117 bin 60 ocak satışı yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 20 milyon 37 bin dolarlık satışla Fransa, 17 milyon 761 bin dolarla Yunanistan, 13 milyon 987 bin dolarla Polonya izledi. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam elektrikli ocak ihracatının yüzde 51,6'sını oluşturdu.

Böylece iki ürünün ihracatından sağlanan gelir 596 milyon 504 bin dolar oldu.

Türkiye'nin elektrikli ocak ve ankastre fırın ticaretinde ocak-ekim dönemi verileri şöyle (dolar):

Ürün İhracat İthalat

Elektrikli ocaklar 255.877.595 3.297.933

Ankastre fırınlar 340.626.066 15.181.419

Toplam 596.503.661 18.479.352

