Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin e-defter yükleme süreleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu sirküleri, Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerle, mükellefiyet kaydı belirtilen yerler dışında olmakla birlikte söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi olan 6 Şubat 2023 itibarıyla "Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" bulunması dolayısıyla mücbir sebep kapsamında değerlendirilen ve mücbir sebep hali 30 Kasım 2024'te sona eren mükelleflerden e-defter uygulamasına dahil olanların dosyalarına ilişkin işlemlerinin süreleri yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, söz konusu kesim tarafından 10 Mart, 10 Haziran ve 16 Haziran gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma, imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken defter ve beratların yüklenme süresi 30 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı.