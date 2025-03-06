Bakanlık, 'Evlilik Kredisi' başvurularında dolandırıcılığa karşı uyardı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" ve "turkiye.gov.tr" siteleri haricinde kesinlikle başvuru yapılmadığı vurgulandı.

Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmediği belirtilen açıklamada, dolandırıcılara karşı dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Bakanlığın bu tip dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlattığı aktarıldı.

150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla geçen yıl Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başladı. Söz konusu fon kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor.