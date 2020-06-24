Türk mobilya sektörü dünyanın 12. büyük ihracatçısı. Türkiye'de 36 bin üretici var. Bunların 18 bini ihracat yapıyor.

Mobilya sektörü ihracat hedefini tutturmak için dijital kanal ve platformlara yöneldi.

Düzenlenen sanal fuarlarla tüm dünyaya ulaşılması amaçlıyor. Yurt içinde KDV indirimleri ve destek paketleriyle kayıplar telafi edilmeye başlandı.

Sektörün Mayıs ve Nisan ayı ihracatında yüzde 50 düşüş yaşandı. Mobilya sektöründeki hareketlilikte düğün alışverişleri de etkili oldu.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı (MOSFED) Ahmet Güleç, "Son 15 yılda dünyada 23. sıradan 12. sıraya yükseldik. Tabi bu bizi tatmin etmiyor. Bizim potansiyelimiz var. Üretimimiz var, girişimcimiz dünyaya odaklanmış, dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güleç sözlerini şöyle sürdürdü;

Dünyanın en büyük fuarlarından bir tanesi 27-30 Haziran tarihinde Çin'de olacak. 47 tane firmamızın orada ürünleri sergilenecek. Ticaret müşavirlerimizle beraber bu fuarda biz olacağız.

KDV indirimi ve destek paketleri

Bu desteğin konut desteğiyle beraber olması ayrı bir güzellik oldu. Çünkü konut alacak olan insanlar arkasına mobilya alacak. Dolayısıyla birini tamamlayan iki unsur oldu pazarımız hareketlendi.

Haziran ayına çok güzel aşladık üretimlerimiz başladı, sevkiyatlarımız başladı. Haziran ayında ilk 23 günde geçen senenin aynı ayına göre yüzde 10 artırdık. Hedefimiz ay sonu yüzde 30 civarında artış sağlamış olmak.