Türkiye ekonomisine hem sanayi hem de farklı alanlarda katkı sağlayan kentlerin başında gelen Kayseri, özellikle mobilya sektöründeki büyüklüğüyle biliniyor.

Mobilyada tanınan markalarla Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyan Kayseri, ABD başta olmak üzere İngiltere, Çin, Rusya, Almanya, İtalya, Irak gibi birçok ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriyor.

Covid-19’la daralan sektör, kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesiyle üretim aşamasında atağa geçerken, Türk ürünlerine farklı kıtalarda onlarca ülke rağbet gösteriyor.

Kayseri'nin mobilyanın başkenti olduğunu söyleyen, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şunları kaydetti;

Türkiye'de ilk 20’de yer alan üreticilerin 11’i Kayserili firmalar. Kentimiz seri üretimde de önemli konumda bulunuyor.

"Önemli işlere imza atıldı"

2020’de hem ihracat hem de üretim anlamında önemli işlere imza atıldı. Kayseri ihracatı ilk defa 700 milyon doları geçti, 721 milyon dolar oldu. 2021 yılının ilk 4 ayı içerisinde mobilya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40 arttı. Geçen yıl ilk dört ayında 196 milyon dolar, bu yıl ise 273 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu yıl da geçen yıl gibi bir rekor bekliyoruz. Mobilya ihracatında hedefimiz 800 milyon doları geçmek, bunu da başaracağız.

"Birçok mobilya firmasına yan sanayi olarak destek veriyoruz"

Kayseri’de sadece mobilya üretimi yapılmıyor. Yan sanayi olarak sünger, yay, plastik, makine aksamlarına kadar birçok ürün yapılıyor. Birçok mobilya firmasınada yan sanayi olarak destek veriyoruz. Bu da istihdama katkı sağlıyor.

İki yıldır Covid-19 nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Bu süreçte mobilya ürünlerine yönelik fazla alışveriş yapılmadı. Buna rağmen kent genelinde mobilya yatırımları hız kesmedi.