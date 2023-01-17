Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, 2022'de önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 209 milyon 535 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, yüzde 20,8'lik artışla 8,44 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek yıllık rakamına ulaştı.

Yıl içerisinde en fazla ihracat 799,4 milyon dolarla haziranda yapılırken, onu 775,8 milyon dolarla nisan ve 764 milyon dolarla kasım ayı takip etti. Sektörde en düşük aylık rakam ise 557,5 milyon dolarla ocakta kaydedildi.

İhracatta başı Irak ve İsrail çekti

Türkiye'nin en çok mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç ettiği ülkelerin başında 1,04 milyar dolarla Irak geldi. Irak'a ihracat geçen yıl yüzde 7,8 arttı.

Irak'ı, 483,6 milyon dolarla İsrail, 450,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 342,7 milyon dolarla Almanya ve 338,5 milyon dolarla ABD takip etti. Libya, İran, Fransa, Bulgaristan ve Rusya da en çok mobilya ihraç edilen ilk 10 pazar arasında yer aldı.

En çok mobilya ihraç edilen ilk 10 ülke arasında yüzde 1,3 ile sadece Libya'da düşüş yaşandı.

Rusya ve Suudi Arabistan'da dikkat çekici artış

Türkiye, geçen yıl 22 ülkeye 100 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünü ihraç etti. Bu ülkeler arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 164,5 ile Rusya'da (216,8 milyon dolar) kaydedildi.

Rusya'yı, yüzde 78,8 artışla Katar (177,2 milyon dolar) ve yüzde 61 yükselişle Özbekistan (117,2 milyon dolar) takip etti. İhracat artışı İtalya'da yüzde 53,1, Tunus'ta yüzde 49,5, Romanya'da yüzde 47,2, Yunanistan'da yüzde 43,2, Bulgaristan'da yüzde 36 ve Gürcistan'da yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

Suudi Arabistan'a ihracat ise yüzde 651,1 artışla 40,9 milyon dolara yükseldi.

2023 hedefi 10 milyar doları aşmak

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, doğru planlamalar ve yatırımların başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Sektörün kendisini sürekli güncelleyen ve çağa ayak uyduran yapısının dikkatlerin daima üzerlerinde olmasını sağladığını aktaran Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 20,8'lik artış çok önemli ancak şimdi hedefimizde 2023 yılı var. Sektörümüzün tüm paydaşları ile birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında yoğun bir şekilde çalışarak 10 milyar dolarlık ihracat rakamını geçmeyi hedefliyoruz. Hedefimize ulaşmamız için de önümüzde bir engel bulunmuyor, dinamik ve üretken bir yapımız var. Bir yandan mevcut pazarlarımızda bilinirliğimizi artırıp yerimizi sağlamlaştırırken, diğer yandan da yeni pazarlara açılarak hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeyi planlıyoruz."

"Zorluklara rağmen 2021'in rakamları rahatlıkla geride bırakıldı"

Erkan Özkan, ülkeler arasındaki diplomatik gerilimler, resesyon endişesi ve enerji krizinin yaşandığı 2022 yılında global ticarette de birçok aksama görüldüğünü belirterek, yaşanan tüm negatifliklere rağmen üretim bantlarını durdurmayan sektörün, ihracat rakamlarının artmasına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin rekor ihracat rakamlarına ulaştığı 2022'de kendilerinin de en yüksek rakama ulaşarak ilerlemelerinin gurur verici olduğunu ifade eden Özkan, "Yıl boyunca tüm dünyada birçok aksilik yaşandı ve bu da global ticarette hem üretim hem de tedarik sıkıntılarını doğurdu ancak sektör temsilcilerimiz yoğun gayret gösterdiler ve 2021 yılı rakamlarını geride bırakmayı başardık" dedi.

Kağıt ve kağıt ürünleri sektöründen 3,1 milyar dolarlık ihracat

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran da gerçekleştirilen yatırımlarla üretim kapasitesini artıran kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün 2022'deki ihracattan 3,1 milyar dolarlık pay aldığını bildirdi.

Kağıt ve kağıt ürünlerinde geçen yıl en çok ihracatın Birleşik Krallık, Irak ve İsrail'e yapıldığını, AB ve komşu ülkelerin yanı sıra yeni pazar arayışlarını hızlandırdıklarını aktaran Duran, "Sektör olarak bu süreçte yeni pazar atılımlarımızı yapıyoruz. Özellikle ihracatımızı yüzde 28,3 arttırdığımız ABD pazarında daha güçlü olmak için yeni yılda firmalarımızla bu ülkeye çıkarma yapacağız" dedi.

Duran, geçen yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen sektörün 3,1 milyar dolarlık ihracata ulaşmasının başarı olarak nitelendirileceğini ifade ederek, "Böylesine zorlu bir süreçte gerek ihracat rakamı gerekse üretim ve istihdamda sağladığımız büyümeyle ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkı için mutluyuz. Yakaladığımız rekor ihracat rakamlarını daha da yukarıya çıkarmayı, global ticaretten alabileceğimiz en yüksek payı almayı hedefliyoruz" diye konuştu.