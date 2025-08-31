Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.08.2025 09:28

Mobil haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine yönelik ihale yapılacak

Mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ve 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmeler kapsamındaki altyapı ve hizmetlerin bu yetkilendirmeye tabi edilmesine dair ihale düzenlenecek.

Mobil haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine yönelik ihale yapılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılacak ihalede haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesiyle hizmetlerinin sunulmasına yönelik yetkilendirme süresince iki farklı bantta toplam 11 ayrı frekans paketinin kullanım hakkı verilecek.

Ayrıca, 30 Nisan 2029'da sona erecek yetkilendirmeler kapsamındaki altyapı ve hizmetler, bu ihale sonucunda, "Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulması"na ilişkin yetkilendirme kapsamına tabi edilecek.

Gerekli imtiyaz sözleşmeleri ve IMT Yetki Belgesi kapsamında yetkilendirilmiş istekliler, tüm frekans bantlarında yapılan paket satışlarına katılabilecek.

İhale sonucunda ilgili belge ve sözleşmesi bulunan en fazla üç işletmeciye 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında kullanım hakkı verilecek.

Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden itibaren 31 Aralık 2042'ye kadar olacak.

16 Ekim'de yapılacak ihalede kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü uygulanacak.

ETİKETLER
BTK Mobil Uygulama
Sıradaki Haber
Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları yarın başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:24
Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti
10:23
TEKNOFEST Mavi Vatan'da son gün coşkusu yaşanıyor
10:19
ASELSAN Tekno Macera tırı, zaferin sembolü Çanakkale’de
10:30
19 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli tutuklandı
09:50
Sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
09:48
Okullarda 'uyum haftası' yarın başlıyor
Arjantin'de Filistin'e destek gösterisi
Arjantin'de Filistin'e destek gösterisi
FOTO FOKUS
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
Zaferin 103. yıl dönümünde SOLOTÜRK'ten saygı uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ