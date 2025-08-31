Açık 23.5ºC Ankara
Ekonomi
DHA 31.08.2025 08:02

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları yarın başlayacak

Çiftçilerin 2026 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başlayacak, 31 Aralık'ta sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026 üretim yılı ÇKS başvuruları 1 Eylül'de başlayacak ve 31 Aralık'ta sona erecek. Ayrıca mülkiyeti kamuya ait arazilerde üretim yapan çiftçiler, kira sözleşmesinin bulunmaması durumunda 'Taahhütname' ile başvuru yapabilecek.

Kamu arazilerine taahhütname ile başvuran çiftçilerin tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Kira fesih işlemlerinde, arazi üzerinde ürün varsa kira sözleşmesi ürünün hasat tarihi itibarıyla sona erecek.

Değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek

Çiftçiler, belirtilen süre dışında da ürün değişikliği talebinde bulunabilecek. Bu talepler, üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek. Üretim bilgilerinde bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde ise re'sen düzeltmeler yapılabilecek.

Yönetmeliğe göre arazinin sulama durumuna ilişkin değişiklik başvuruları her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Bu tarihten sonra gelen talepler ise üretim yılı sonuna kadar tespit komisyonu tarafından değerlendirilebilecek.

Tarım Üretimi Çiftçi Çiftçi Kayıt Sistemi Tarım ve Orman Bakanlığı
