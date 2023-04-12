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Ekonomi
TRT Haber 12.04.2023 10:15

Mobil ekosistemlere sektör incelemesi başlatıldı

Rekabet Kurulu, dijital ekonominin önemli bir bileşenini oluşturan mobil ekosistemlere yönelik sektör incelemesi başlattı.

Mobil ekosistemlere sektör incelemesi başlatıldı
[Fotograf: AA]

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesinde, hizmet sağlayıcıların yanı sıra hizmetin kullanıcısı olan uygulama geliştiricilerin, nihai tüketicilerin ve cihaz üreticilerinin bilgilerine başvurulması hedeflendi.

Duyuruda şunlar kaydedildi;

Günümüzde internete erişimde ilk akla gelen mobil akıllı cihazlar; geniş ürün, içerik ve hizmet yelpazesine hızlı ve kolay erişim sağlayarak insan yaşamında temel bir rol oynamaktadır. Bu nedenle mobil akıllı cihazların ana unsur olarak yer aldığı mobil ekosistemdeki işleyiş, tüketici refahı üzerinde doğrudan etkilere sahip olabilmektedir.

Bu farkındalıkla sektöre rekabet hukuku perspektifinden bakıldığında mobil ekosistemi oluşturan işletim sistemleri, uygulamalar, uygulama mağazaları vb. her bir bileşenin birbiriyle yakın ilişkili olmasının rekabetçi endişeler doğurabileceği görülmektedir. Büyük veri avantajına ve ağ etkilerine bağlı olarak pazar gücüne sahip olan oyuncuların mobil ekosistemlerde birçok alt pazarda eş zamanlı faaliyet göstermesi, sektöre ilişkin endişeyi daha da beslemektedir. Söz konusu işleyiş, rakip ürünler/hizmetler açısından dışlayıcı etkilerle karşılaşma, tüketici tercihlerinin sınırlanması ve inovasyon rekabetinin olumsuz etkilenmesi gibi riskleri doğurabilecektir.

Yukarıda yer verilen çerçeve dâhilinde, mobil ekosistemlerin yol açtığı (muhtemel) rekabetçi ve rekabet karşıtı etkilerin anlaşılması ve bunlara dayanılarak etkin politikaların kurgulanması, dijital ekonomide rekabetçi bir piyasa ortamının oluşması adına önemli bir adım teşkil etmektedir. Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi bu adıma öncülük etmek amacıyla başlatılmıştır.

Azami katılım ve veri derinliğinin sağlanması bakımından Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesinde, hizmet sağlayıcıların yanı sıra hizmetin kullanıcısı olan uygulama geliştiricilerin, nihai tüketicilerin ve cihaz üreticilerinin bilgilerine başvurulması hedeflenmektedir. Bu verilerle sektörün rekabetçilik odağında kapsamlı bir fotoğrafının ortaya konulması; etkin ve rekabetçi bir işleyişi teminen rekabet hukuku ve düzenleme alanlarında atılması gereken adımların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

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