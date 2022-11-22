Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 12:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı 1115 işçi alacak
Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 1115 açıktan işçi alınacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden alınacak.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1115 açıktan işçi alınacağı kaydedildi.
Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.115 açıktan işçi alınacaktır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2022
Başvuruların, İŞKUR internet sitesi üzerinden alımına başlamıştır.
İlan detaylarına https://t.co/Jguiz6nZCV adresinden ulaşabilirsiniz.#MSB
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı İşçi İŞKUR İstihdam
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