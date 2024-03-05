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Ekonomi
AA 05.03.2024 11:12

Milli içecek ayran 4 kıtada ağızları tatlandırdı

Türkiye'nin milli içeceği ayran, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada sofraların lezzeti olurken geçen yıl 25 ülkeye yapılan ihracattan yaklaşık 2,5 milyon dolar gelir sağlandı.

Milli içecek ayran 4 kıtada ağızları tatlandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkenin ayran ihracatı ve elde edilen gelir son yıllarda artış gösterdi.

2023'te bu ürünün dış satımı yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 438 tonu buldu. Bir önceki yıl 3 bin 202 ton ayran ihraç edilmişti.

Söz konusu dönemde ayran ihracatından elde edilen gelir de yüzde 29,4 artışla 1 milyon 925 bin 562 dolardan 2 milyon 493 bin 119 dolara çıktı.

Son 5 yılda ayran ihracatından sağlanan gelir ise 7 milyon 695 bin 940 doları buldu.

2021'de ilk kez 1 milyon doların aşıldığı ayran ihracatında geçen yıl da 2 milyon dolar barajı geçilmiş oldu.

İlk sırada Gürcistan var

Son 5 yılda ayran ihracatı yapılan ülke sayısı da katlandı. 2019 yılında 12 ülkeye ihracat yapılırken geçen yıl ayran satışı yapılan ülke sayısı 25'e ulaştı. Yıl boyunca Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya 4 kıtada 25 ülkeye ürün gönderildi.

Gürcistan, ayran ihracatının büyük bölümünün gerçekleştiği ülke olarak öne çıktı. Bu ülkeye geçen yıl boyunca 1720 ton ayran gönderildi. İhracattan elde edilen gelir ise 1 milyon 103 bin dolar oldu.

Gürcistan'ı 485 bin dolarlık ihracatla Kuveyt takip etti. Libya ise 236 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

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