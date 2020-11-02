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Merkez Bankasından yeni sıkılaştırma adımları
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Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.
Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.
Merkez Bankası, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerini durdurdu.
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