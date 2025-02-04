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Ekonomi
TRT Haber 04.02.2025 00:24

Merkez Bankasından parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek adım

Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında değişiklik yaptı. Yurtdışı repo, kredi ve katılım fonu zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkarıldı.

Merkez Bankasından parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek adım

TCMB tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltilmiştir" ifadesine yer verildi.

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