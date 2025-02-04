Ulusal İstihdam Stratejisi açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan duyurdu. 2025-2028 yıllarını kapsayacak Ulusal İstihdam Stratejisi'nde hayata geçirilecek politika ve hedeflerin bugün açıklanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, geniş katılımlı istişare sürecinin ve titiz çalışmaların sonucunda hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni; daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız Türkiye hedefine yönelik önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

"İşgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını ve geleceğe ilişkin beklentilerini dikkate alarak hazırladığımız strateji belgemizin, şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.