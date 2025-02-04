Parçalı Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 04.02.2025 00:01

Ulusal İstihdam Stratejisi açıklanacak

İşgücü piyasalarının güncel ve geleceğe ilişkin beklentileri belirlendi. Yeni yol haritasını çizen Ulusal İstihdam Stratejisi'nin detayları bugün açıklanacak.

Ulusal İstihdam Stratejisi açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan duyurdu. 2025-2028 yıllarını kapsayacak Ulusal İstihdam Stratejisi'nde hayata geçirilecek politika ve hedeflerin bugün açıklanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, geniş katılımlı istişare sürecinin ve titiz çalışmaların sonucunda hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni; daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız Türkiye hedefine yönelik önemli bir adım olarak gördüklerini ifade etti.

 

"İşgücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını ve geleceğe ilişkin beklentilerini dikkate alarak hazırladığımız strateji belgemizin, şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. 

ETİKETLER
İstihdam Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
BM, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkisinden endişeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
Merkez Bankasından parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek adım
00:43
AFAD Başkanı Okay Memiş MGK Genel Sekreterliğine atandı
00:07
Trump, Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulundu
00:05
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma'yı ele geçiren M23 isyancıları ateşkes ilan etti
22:57
UNRWA: Cenin Mülteci Kampı hayalet şehre dönüştü
22:51
BM, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkisinden endişeli
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
FOTO FOKUS
Yenidoğan bebeklerde K vitamini ve topuk kanı hayati önem taşıyor
Yenidoğan bebeklerde K vitamini ve topuk kanı hayati önem taşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ