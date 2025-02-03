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Ekonomi
AA 03.02.2025 16:04

Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayii, 2025'in ilk ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla yeni bir rekora daha imza attı.

Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir ihracat hedeflerine güçlü ve emin adımlarla başladıklarını belirterek, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının, ocak ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydederek 383 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık sanayisi ihracatında dönemsel bazda son iki yılda (Ocak 2023-2025) 281 milyon dolardan 383 milyon dolara yüzde 36'lık bir büyüme ile dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayisi şirketlerimiz, geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attı. Önümüzdeki dönemde de hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayarak ihracat yapan şirket sayımızı artırmak için uluslararası faaliyetlerimize devam edeceğiz. İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayisi şirketlerimizi ve çalışanlarını canıgönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum."

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