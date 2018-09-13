Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Para Politikası Kurulunun (PPK), Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Toplantıda, politika faizi 625 baz puan artışla yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltildi.

Faiz kararının ardından dolarda sert düşüş

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret ettiği belirtildi.

Dış talebin gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlamanın hızlanmakta olduğu vurgulanan duyuruda, "Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Merkez Bankasının fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. PPK toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

14 Eylül'den itibaren başlanacak

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ilişkin basın duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, Merkez Bankasınca halihazırda gecelik vadede gerçekleştirilen fonlamanın 14 Eylül'den itibaren haftalık vadede yapılmasına başlanacağı belirtilerek, "Fonlamanın tamamının haftalık vadede yapılması için bir haftalık geçiş süreci öngörülmüş olup teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA