SAHA EXPO 2018 Fuarı kapılarını açıyor

SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin yönetim ve sorumluluğunda, 2 yılda bir gerçekleştirilmesi planlanan SAHA EXPO, 13-15 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında harekat ortamında kullanılacak en modern platformların alt sistemlerinin ve komponentlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesinde görev alan firmalar ürünlerini sergileyecek.

SAHA EXPO’da, SAHA İstanbul üyeleri, yerli ve yabancı iş ortaklarıyla bir araya gelecek, iş birliği temalı görüşmeler yapacak. SAHA İstanbul üyeleri, kendi aralarındaki güçlü iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik de temaslarda bulunacak.

Fuarda, 31’i yabancı 183 firma yer alacak, ayrıca tedarik makamları ve çeşitli heyetler de fuara katılım gösterecek.

SAHA EXPO'nun katılımcıları arasında ASELSAN, Baykar, BMC, Boeing, FNSS, HAVELSAN, Kale Grubu, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı - Askeri fabrika ve tersaneler, ROKETSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ, TAIS Gemi İnşa ve Pazarlama, THY Teknik, TÜMOSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ bulunuyor.

Milli platformlara yerli çözümler

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türkiye’yi, savunma, havacılık ve uzay alanında, dünyanın en iddialı ülkelerinden biri haline getirmek için SAHA İstanbul çatısı altında çaba gösterdiklerini söyledi.

Milli platformların ihtiyaç duyduğu alt sistemlerin yerlileştirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Bayraktar, özgün çözümlerin geliştirilmesinde görev alabilecek firmaların yetkinliklerinin artırılması, bir araya getirilmesi ve iş birliği olanakları için bir dizi çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin yardımcısı Bayraktar TB2

Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar, SAHA EXPO 2018'e platin sponsor olarak katılacak.

Baykar tarafından tamamen milli olarak geliştirilen ve yüzde 93 yerlilik oranına sahip Bayraktar TB2 İHA, son dönemde yurt içinde ve dışında yoğun bir mesai harcayan güvenlik güçlerinin en önemli yardımcıları arasında yer alıyor.

Baykar, güvenlik güçlerine bugüne kadar 58 silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 teslim etti. Araçların 34'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğü, 18'i de Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki Bayraktar TB2’lerin 35’i silahlı atış yapma kabiliyetine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB2, güvenlik güçlerine yaptığı katkıların yanı sıra Katar’a ihracat başarısı da yakaladı. SAHA EXPO’da ihracat imkanlarını geliştirecek.

"Yeni ve sürdürülebilir iş birliklerinin temellerini atacağız"

Algılayıcı sistemler, haberleşme sistemleri, su altı akustik sistemler ve platform simülatörleri olmak üzere 4 ana alanda faaliyet gösteren Meteksan Savunma da fuarda yerli, milli ve iş birliğine açık çözümlerini sergileyecek.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Tunç Batum, şirket olarak, özellikle platformlara yönelik, ileri teknoloji içeren alt sistemler tasarladıklarını, geliştirdiklerini ve ürettiklerini söyledi. Batum, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık alanında, açık ve örtülü ambargoların uygulandığı bir dönemde, sektör firmalarıyla daha fazla çalışmak, sektördeki sinerjiyi artırmak arzusundayız. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda milli savunma ve havacılık sanayimizin gelişmesi ve yerli ürünlerin sayısının artırılması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu düşüncelerle SAHA İstanbul’a üye olduk ve SAHA EXPO’yu da bu düşüncelerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir platform olarak görüyoruz. SAHA EXPO’da Türk savunma ve havacılık sanayisini daha ileri nasıl götürebiliriz diye düşünen tüm paydaşlarımızla bir araya geleceğiz ve inanıyorum ki yeni ve sürdürülebilir iş birliklerinin temellerini atacağız."

Yerli savunma sanayi 'SAHA'ya çıkıyor

ASELSAN yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla, yerli sanayiyi geliştirmek misyonuna paralel olarak uzun zamandır üzerinde çalıştığı projeleri ilk kez SAHA EXPO 2018'de paylaşacak.

ASELSAN'ın millileştirme ve yerlileştirme hedefi kapsamında, yurt dışından temin edilen, 170’in üzerinde ürünün millileştirilmesi çalışması SAHA EXPO’da tedarikçilere tanıtılacak.

Şu anda yurt dışından temin edilen ve gelecekte de Türk savunma sanayisinin ihtiyacı olacağı belirlenen ürünleri yurt içindeki tedarikçilerden temin etmeye hazırlanan ASELSAN, fuar sırasında ürünlerin teknik broşürlerini ilgilenen tedarikçilerle paylaşacak. Fuar sonrasında da ASELSAN'ın ilk kez SAHA EXPO’da duyurusunu yapacağı ürünler için tedarikçi portalı üzerinden erişim sağlanabilecek.

Dünyadaki en ilgi çekici buluşlarından yanmaz aerojel SAHA EXPO’da

Bugüne kadar dünyada üretilen en ilgi çekici ürünlerden biri olan yanmaz özelliğe sahip aerojeli dünyada üreten 4 firmadan biri olan Yalteksan, ürününü ilk kez SAHA EXPO'da tanıtacak.

İlk olarak NASA tarafından geliştirilip piyasaya sunulan, savunma ve havacılık sektörü için çok önem taşıyan ileri teknoloji ürünü aerojel bugüne kadar dünyada sadece 3 firma tarafından üretilebiliyordu. İlk kez SAHA EXPO'da tanıtımını gerçekleştirecek Yalteksan ile artık Türkiye de aerojel üretilebilen ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyanın en hafif ve yoğunluğu en düşük katı cismi olan aerojelin yüzde 99,8’i havadan oluşuyor ve bin 300 derece ısıya kadar dayanabiliyor. Yanmaz ve hava geçirgen olması nano ölçekteki yüksek gözenekli yapısı ve birçok ileri özellikleri ile çok sayıda endüstriyel uygulamalardan kullanılabilen aerojel kullanıldığı ürünleri rakipsiz hale getiriyor.

Yalteksan, yüksek fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olan bu temel ham maddeyi Lavron markasıyla üreticilerin ihtiyaçlarına en uygun formda sunacak. Aerojel sivil havacılık ve uzayda kara, deniz ve hava platformlarında, silah, sistem ve teknik tekstillerde ve daha pek çok alanda kullanılabilir formatta SAHA EXPO 2018’de tanıtılacak.

Dünyanın devleri SAHA EXPO'da buluşacak



Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Projesi kapsamında firmalara dönük etkinliklerin yer alacağı SAHA EXPO Fuarı süresince gerçekleştirilecek B2B ikili iş görüşmeleri ile katılımcılar savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri sektörlerinde dünyanın önemli firmalarının temsilcileriyle ve alım heyetleriyle görüşme imkanı bulacak.

Sektörün uluslararası temsilcilerini ağırlayacak SAHA EXPO 2018’e 12 ülkeden 24 firmaya bağlı 41 uzman B2B görüşmelerine katılmak üzere ziyarete geliyor. Uluslararası iş birliği görüşmelerine ev sahipliği yapacak SAHA EXPO 2018’de online olarak 500’ün üzerinde ikili iş görüşmesi planlandı.

Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya’dan savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkililerinin, parlamento mensuplarının, ordu üyelerinin katılacağı B2B görüşmelerinde katılımcı firmalar, uluslararası pazarlara kendilerini anlatma imkanına sahip olacak.

İleri teknolojinin buluştuğu SAHA EXPO Fuarı’nda ziyaretçiler yepyeni bir teknoloji ile karşılaşacak. Bilişim teknolojisinin çok yoğun kullanılacağı SAHA EXPO’da Taptoweb uygulamasıyla network ağı oluşturulacak. Taptoweb sayesinde katalog ve iletişim bilgisi paylaşımı uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Stantlardaki elektronik cihazlar üzerinden firmaların tanıtım videoları dahi izlenebilecek.

Vizyon kazandıran, ilham veren paneller



SAHA EXPO 2018 sırasında katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin dinleyici olarak yer alabileceği paneller düzenlenecek. Fuarın ilk günü gerçekleştirilecek "Teknolojik Dönüşüm" başlıklı panelde "savunma, havacılık ve uzay sanayisinde geleceğin teknolojileri neler olacak, teknolojik dönüşümde liderlik için nasıl bir yol haritası izlenmeli?" sorusuna cevap aranacak. Bu konuda uzman kişiler firmalara tüyolar verecek.

"Nasıl Başardılar?" başlıklı panelde SAHA İstanbul üyesi firmalar izleyicileri ilham olacak başarı hikayelerini anlatacak. "Üretilmeyeni Üretebilmek" konulu panelde "ana yüklenicilerin ihtiyaç duyduğu milli kritik ürünleri nasıl bir ekosistemle üretir hale gelebiliriz?" sorusuna cevap aranacak.

"Sektörel tedarik modeli ve teşvikler" panelinde "Savunma Sanayisinde teknoloji, ürün geliştirme, altyapı oluşturma kapsamında mevcut teşvik sistemleri", "finans ve tedarik modelini daha etkin kılmanın yolları", "Test ve Sertifikasyon" başlıklı panelde ise sivil havacılık ve savunma sanayisinde kalifikasyon ve sertifikasyon ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları milli yeteneklerle karşılamak için yapılması gerekenler konunun uzmanları tarafından anlatılacak.

SAHA İstanbul tarafından 13-15 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek SAHA EXPO Fuarı'na katılacak firmalar geliştirdikleri yeni teknolojileri, sistemleri ve ürünleri ilk kez sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA