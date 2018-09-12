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İthal ara mallar yerlileşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithal ara malların yerlileştirilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

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İthal ara mallar yerlileşiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Varank gazetecilere yaptığı açıklamada, ithal ara malların yerlileştirilmesi için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hangi ürünleri nasıl yerlileştirebiliriz, nasıl bu ürünlerin Türkiye'de üretilmesini sağlayabiliriz bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Organize sanayi bölgelerine arazilerin bedelsiz tahsisi konusunda bir çalışmamız var. Sanayicimiz yatırıma devam etsin, arsa konusunda sıkıntı çekmesin istiyoruz. İlan ettiğimiz 16 maddelik programı en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ithal ara mallar
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