Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

Dün 6,4210 - 6,4914 aralığında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 6,4253'ten tamamladı.

Düşüş eğilimini bugün de sürdüren dolar/TL, son iki haftanın en düşük seviyesi olan 6,3652'yi görmesinin ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,61 azalışla 6,3860 seviyesinde dengeledi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,87 düşüşle 7,4014'ten, sterlin/TL de yüzde 0,90 değer kaybıyla 8,3170'ten işlem görüyor.

Analistler, yarınki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı öncesinde dolar/TL'de düşüş eğiliminin sürebileceğini, öğleden sonra ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,30 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğunu ve bu seviyenin kırılması durumunda 6,10'ın gündeme geleceğini vurgulayan analistler, olası yükselişlerde 6,54'ün direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Kaynak: AA