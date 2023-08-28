Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 28.08.2023 17:32

Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos'ta Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Basın Duyurusu ile kamuoyuyla paylaştığı düzenlemelere ilişkin uygulama talimatını bankalara gönderdi.

Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulama talimatına göre, Merkez Bankası, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

Uygulama talimatıyla bankaların dönüşüm hesaplarında yüzde 95 yenileme ve TL'ye geçiş hedefine nasıl ulaşmasının beklendiği de açıklanmış oldu.

Buna göre, bankalar, yüzde 95 hedefini, gerçek ve tüzel kişi dönüşüm hesaplarının yenilenmesi veya döviz dönüşümlü hesaplardan 32 gün ve üzeri TL vadeli mevduata geçiş ile sağlayabilecek. Ayrıca, gerçek kişiler için açılan yeni dönüşüm hesaplarının, vadesi gelen dönüşüm tutarının en fazla yüzde 10'una kadar hedefe sayılabilmesine imkan tanındı.

Menkul kıymet tesisi

Faiz/kar payı oranına göre menkul kıymet tesisi, daha önce geçerli olan katsayılar korunarak ihracat ve yatırım kredilerinde referans oranın 1,4 katı, diğer TL ticari kredilerde 1,8 katı ve ihtiyaç kredilerinde 2 katı olacak şekilde tek kademe olarak uygulanacak.

Katılım bankalarının iş modellerindeki farklılıkların oluşturduğu zorluklar yapılan bu düzenlemede dikkate alındı. Söz konusu kuruluşların TL'ye geçiş ve TL payı için belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için düzenlemeden yükümlü oldukları süre Nisan 2024 olarak belirlendi. Böylece aynı düzeyde hedefe daha uzun bir sürede ulaşabilmelerine imkan tanınmış oldu.

Merkez Bankası, deprem bölgesinde kullandırılan kredilere ilişkin tanımladığı muafiyetin süresini de 31 Ağustos 2023'ten 1 Ocak 2024'e uzattı.

ETİKETLER
Merkez Bankası Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul rekor tazeledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
İstanbul'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
17:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Çabamız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması
17:25
Borsa İstanbul rekor tazeledi
17:02
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın yeni rotası: Mustafa Kemal Yolu
17:00
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz
16:55
Bursa'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da sağanak etkili oldu
Adana'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Kuzu ve keçinin dondurma keyfi kamerada
Kuzu ve keçinin dondurma keyfi kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ