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Ekonomi
TRT Haber 28.08.2023 16:57

Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz."

 

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