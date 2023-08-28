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Ekonomi
TRT Haber 28.08.2023 16:44

BDDK'dan konut kredilerine düzenleme: İkinci konuta kredi kısıtı

BDDK, ikinci konut alacaklara kredi kısıtı getirdi. Tüketiciler, ikinci ev alımında yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek. Peki, bu karar konut piyasasına nasıl yansır, fiyatlar nasıl etkilenir?

BDDK'dan konut kredilerine düzenleme: İkinci konuta kredi kısıtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Finansal istikrar güçlendiriliyor, makro ihtiyati tedbirler birer birer alınmaya devam ediliyor. Yeni adımların adresi bu kez konut sektörü.

İkinci evini almak isteyen tüketicilere kredi kısıtı geldi. Bu kişilerin artık daha fazla peşinatı olması gerekecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararı, kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocuğu üzerine evi olanları kapsıyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, amacın talebi kısıtlamak ve fiyatları olması gereken yere çekmek olduğunu söyledi.

Nizameddin Aşa şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşa deniyorki sen ilk defa ev alacaksan ben sana yine normal kredi vereceğim. İhtiyacı olan vatandaşa destek olunmuş oluyor"

Bu kişilerin alabileceği kredi miktarı eskiye göre yüzde 75 daha düşük olacak.

Sıfır evlerin yüzde 22 buçuğuna kredi kullanılacak

İkinci ev alımında sıfır konut tercih edenler, bedelinin yüzde 22 buçuğuna kadar kredi alabilecek.

1 milyon liralık sıfır bir ev için 225 bin lira kredi kullanabilecek. Bu miktar 2 milyon liralık evde 450 bin lira, 3 milyon liralık bir ev için 675 bin lira olacak.

Tercihini ikinci el konuttan yana kullananlar için ise kredi oranı artık daha düşük olacak.

İkinci el konutta tüketici, 1 milyon liralık ikinci el konut için 225 bin lira, 2 milyon liralık ev için 350 bin lira, 3 milyon liralık bir konut için ise 450 bin lira kredi alabilecek.

İlk evini alanlar ise bedeline yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecek.

Nizameddin Aşa, "Vatandaşa deniyorki sen ilk defa ev alacaksan ben sana yine normal kredi vereceğim. İhtiyacı olan vatandaşa destek olunmuş oluyor" diye konuştu.

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