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Ekonomi
AA 28.08.2023 14:18

Balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon bekliyor

Karadeniz'de, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak av sezonu öncesi son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, yeni sezondan umutlu.

Balıkçılar bu yıl bereketli bir sezon bekliyor
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Samsun Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, 1 Eylül'de başlayıp 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonu için hazır olduklarını söyledi.

Geçen sezonun balıkçılar için verimli olduğuna işaret eden Malkoç, "Balıkçının iyi sezonlarından biriydi geçen sene. Bu sene de inşallah iyi olacak" dedi.

Bu yıl hamsinin bol olmasını beklediklerine işaret eden Malkoç, şöyle devam etti:

"Hamsi bu sene denizde görünüyor. Palamut yok. Bir sene oluyor bir sene olmuyor. Bu deniz suyuyla ilgili. Bu sene çok yağmur yağdı, soğuk geçti sonradan ısındı deniz. Şu anki işaretler iyi görünüyor. Havalar biraz sıcak, biraz daha soğursa iyi olur. Geçen sene Türkiye'de avlanan hamsi 200 bin tona yakın. Samsun bölgesinden 70 bin ton balık çıktı. Bu sene inşallah daha iyi olacak."

Kıyılarda irili ufaklı balık sürüleri görüldüğüne de işaret eden Malkoç, bunun bereketin habercisi olabileceğini dile getirdi.

Malkoç, "Geçen sene palamudun fazla olması hamsiyi tüketti. Palamut obur bir balık, hamiyi çok yiyen. Çinekop, lüfer bunlar hep hamsi yiyorlar. Denizdeki bütün balıklar hamsiyi yiyor. Balıkçının da tuttuğu hamsi. Biz denizde hamsi olursa para kazanıyoruz" diye konuştu.

Mazot fiyatları ve avlanan hamsinin miktarına göre fiyatların değişebileceğini anlatan Malkoç, denizin bu yıl bereketli olacağını ancak deniz suyunun 29 derecelerden, 23-24 derecelere düşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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