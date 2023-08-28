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Ekonomi
AA 28.08.2023 13:09

Borsa İstanbul gün ortasında rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.954,07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul gün ortasında rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, 7.954,07 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,60 puan ve yüzde 2,74 değer kazancıyla 7.928,28 puan oldu. Toplam işlem hacmi 85,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,63 ve holding endeksi yüzde 2,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,70 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "şahin" adımların çok daha dikkatli atılacağını belirtmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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