Duman 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 16.12.2023 09:26

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltmişti.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 40'a yükseltilmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.

ETİKETLER
Merkez Bankası Faiz
Sıradaki Haber
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:30
Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
11:26
Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
11:29
Bakan Özhaseki: 'Bina Kimlik Sistemi'yle kolon kesme, kaçak kat çıkmanın önüne geçilecek
11:22
Çanakkale'de dereler taştı: Yollar kapandı araçlar ve tekneler sürüklendi
11:07
İsrail ile çatışan Hizbullah, 1 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
11:14
Gazze'den getirilen Filistinli çocuklar, yaşıtları gibi koşup oynamak istiyor
Ulaş Gölü sessizliğe büründü
Ulaş Gölü sessizliğe büründü
FOTO FOKUS
Motokuryeler için teslimat süresi baskısı sona erecek
Motokuryeler için teslimat süresi baskısı sona erecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ