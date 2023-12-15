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Ekonomi
AA 15.12.2023 21:40

Bakan Şimşek: İspanya ile iş birlikleri güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Nadia Maria Calvino Santamaria ile gelecek dönemde sıkı bir işbirliği içinde olacaklarını belirterek, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında Türkiye'ye verdiği destek, iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendiğini gösteriyor" dedi.

Bakan Şimşek: İspanya ile iş birlikleri güçleniyor

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile İspanya'daki temaslarının ikinci gününün de çok yoğun geçtiğini bildirdi.

İspanya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Maria Calvino Santamaria ve Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Avrupa Yatırım Bankasının ilk kadın başkanı olan Santamaria ile önümüzdeki dönemde sıkı bir işbirliği içinde olacağız. İspanya'nın AB dönem başkanlığında Türkiye'ye verdiği destek, iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendiğini gösteriyor. Önümüzdeki yıl düzenlenecek hükümetler arası zirvede, ekonomiden savunmaya, ticaretten üçüncü ülkelerle işbirliğine kadar geniş bir yelpazede işbirliği planlıyoruz."

 

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