Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.

"2020 yıl sonu enflasyonu yüzde 8,2 olarak gerçekleşecek"

Uysal "Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir" dedi.

Murat Uysal şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.

Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2 aralığında, 2021 yılı sonunda ise yüzde 3,0 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir."