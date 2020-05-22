Haber Giriş: Kaynak: AA
Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini artırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini artırdı.
Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'sine yükseltildi.
Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.
Etiketler: swap ihalelerinin limiti son dakika Merkez BankasıSon Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 18:16
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